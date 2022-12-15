Почти 600 оккупантов за сутки и десятки дронов. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях армии РФ в войне против Украины
Войска РФ потеряли в Украине уже более 19 тысяч своей военной техники (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 96 590 своих военных, за минувшие сутки — 590.
Такие данные по состоянию на утро четверга, 15 декабря, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Также оккупанты лишились более 19 000 единиц техники, среди них:
- Танки — 2975 (+5)
- Боевые бронированные машины — 5946 (+9)
- Артиллерийские системы — 1943 (+12)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 406 (+2)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 211 (+0)
- Самолеты — 281 (+0)
- Вертолеты — 264 (+0)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1644(+27)
- Крылатые ракеты — 592 (+0)
- Корабли/катера — 16 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 4563(+1)
- Специальная техника — 172 (+1)
Россия напала на Украину 24 февраля. 15 декабря — 295-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.
На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.
После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.
С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.