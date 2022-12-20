Минус сотни оккупантов и два вертолета. В Генштабе ВСУ рассказали о потерях армии РФ в Украине за сутки 20 декабря, 10:22 Войска РФ потеряли в войне против Украины почти 100 тысяч своих военных (Фото:Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 99 230 своих военных, за минувшие сутки — 430.

Такие данные по состоянию на утро вторника, 20 декабря, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты лишились более 19 000 единиц техники, среди них:

Видео дня

Танки — 2995 ( +7)

+7) Боевые бронированные машины — 5974 ( +5)

+5) Артиллерийские системы — 1960 ( +7)

+7) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 410 ( +0)

РСЗО) — 410 +0) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 212 ( +0)

ПВО) — 212 +0) Самолеты — 281 ( +0)

+0) Вертолеты — 266 ( +2)

+2) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1680(+23)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1680(+23) Крылатые ракеты — 653 ( +0)

+0) Корабли/катера — 16 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 4599(+7)

Специальная техника — 177 ( +2)

Россия напала на Украину 24 февраля. 20 декабря — 300-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.

С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.