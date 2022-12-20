Минус сотни оккупантов и два вертолета. В Генштабе ВСУ рассказали о потерях армии РФ в Украине за сутки

20 декабря, 10:22
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Войска РФ потеряли в войне против Украины почти 100 тысяч своих военных (Фото:Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України/Facebook)

Войска РФ потеряли в войне против Украины почти 100 тысяч своих военных (Фото:Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 99 230 своих военных, за минувшие сутки — 430.

Такие данные по состоянию на утро вторника, 20 декабря, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты лишились более 19 000 единиц техники, среди них:

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=38hjLNItGug
  • Танки — 2995 (+7)
  • Боевые бронированные машины — 5974 (+5)
  • Артиллерийские системы — 1960 (+7)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 410 (+0)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 212 (+0)
  • Самолеты — 281 (+0)
  • Вертолеты — 266 (+2)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1680(+23)
  • Крылатые ракеты — 653 (+0)
  • Корабли/катера — 16 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 4599(+7)
  • Специальная техника — 177 (+2)
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid033WrzGw8erHZMwGqQpJJAjcLk4qu45Xukv8YhDUXzE5MBsSraNq9WLu9F7ojdLQGwl

Россия напала на Украину 24 февраля. 20 декабря — 300-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

https://www.youtube.com/watch?v=mij9aEQjG7I

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.

С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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