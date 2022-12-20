Минус сотни оккупантов и два вертолета. В Генштабе ВСУ рассказали о потерях армии РФ в Украине за сутки
Войска РФ потеряли в войне против Украины почти 100 тысяч своих военных (Фото:Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 99 230 своих военных, за минувшие сутки — 430.
Такие данные по состоянию на утро вторника, 20 декабря, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Также оккупанты лишились более 19 000 единиц техники, среди них:
- Танки — 2995 (+7)
- Боевые бронированные машины — 5974 (+5)
- Артиллерийские системы — 1960 (+7)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 410 (+0)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 212 (+0)
- Самолеты — 281 (+0)
- Вертолеты — 266 (+2)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1680(+23)
- Крылатые ракеты — 653 (+0)
- Корабли/катера — 16 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 4599(+7)
- Специальная техника — 177 (+2)
Россия напала на Украину 24 февраля. 20 декабря — 300-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.
На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.
После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.
С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.