Более 800 оккупантов и авиация. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях армии РФ в Украине за сутки

5 января, 08:34
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Форма убитого в Донецкой области российского оккупанта (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

Форма убитого в Донецкой области российского оккупанта (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 109 720 своих военных, за минувшие сутки — 810.

Такие данные по состоянию на утро четверга, 5 января, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Также оккупанты лишились более 19 500 единиц техники, среди них:

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=OkIsG9wKq6s
  • Танки — 3041 (+3)
  • Боевые бронированные машины — 6108 (+2)
  • Артиллерийские системы — 2051 (+12)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 426 (+2)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 215 (+0)
  • Самолеты — 284 (+1)
  • Вертолеты — 271 (+1)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1844(+2)
  • Крылатые ракеты — 723 (+0)
  • Корабли/катера — 16 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 4759(+14)
  • Специальная техника — 182 (+1)
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid027kbVC6cqk3PBJusFfVGYZV4xEQUzXV3qpDvGkKX6nd8E6n4s3aqEuL7qcR68yUysl

Россия напала на Украину 24 февраля. 5 января — 316-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

https://www.youtube.com/watch?v=sYbTdoKjZjU&t=5s

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.

С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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