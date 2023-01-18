Минус самолет и более 800 оккупантов. Генштаб ВСУ назвал суточные потери войск РФ в Украине
Вещи мобилизованных российских оккупантов, разбросанные после удара ВСУ по их расположению в Макеевке (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 117 770 своих военных, за минувшие сутки — 820.
Такие данные по состоянию на утро среды, 18 января, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Также оккупанты лишились более 20 000 единиц техники, среди них:
- Танки — 3130 (+9)
- Боевые бронированные машины — 6225 (+10)
- Артиллерийские системы — 2108 (+4)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 442 (+1)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 220 (+0)
- Самолеты — 287 (+1)
- Вертолеты — 276 (+0)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1876 (+4)
- Крылатые ракеты — 749 (+0)
- Корабли/катера — 17 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 4889 (+12)
- Специальная техника — 190 (+0)
Россия напала на Украину 24 февраля 2022 года. 18 января — 329-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.
На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.
После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.
С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.