Минус 630 оккупантов, два танка, 26 крылатых ракет. Генштаб ВСУ рассказал о потерях оккупационной армии РФ в Украине за сутки
ВСУ за сутки уничтожили 630 оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 115 290 своих военных, за минувшие сутки — 630.
Такие данные на утро воскресенья, 15 января, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Также оккупанты потеряли более 20 000 единиц техники, среди них:
- танки — 3106 ( +2)
- боевые бронированные машины — 6183 ( +10)
- артиллерийские системы - 2094 ( +4)
- РСЗО - 437 ( +0)
- средства ПВО - 219 ( +0)
- самолеты — 286 ( +0)
- вертолеты — 276 ( +0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1872 ( +5)
- крылатые ракеты - 749 ( +26)
- корабли /катера — 17 ( +0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 4846 ( +0)
- специальная техника - 187 ( +1)
Россия напала на Украину 24 февраля 2022 года. 15 января - 326-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.
В настоящее время российскими оккупантами захвачена часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силой противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.
После бегства войск РФ из Херсона самая сложная ситуация сохраняется в Донецкой области.
С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.