Минус 630 оккупантов, два танка, 26 крылатых ракет. Генштаб ВСУ рассказал о потерях оккупационной армии РФ в Украине за сутки 15 января, 08:44 ВСУ за сутки уничтожили 630 оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 115 290 своих военных, за минувшие сутки — 630.

Такие данные на утро воскресенья, 15 января, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты потеряли более 20 000 единиц техники, среди них:

танки — 3106 ( +2)

+2) боевые бронированные машины — 6183 ( +10)

+10) артиллерийские системы - 2094 ( +4)

+4) РСЗО - 437 ( +0)

+0) средства ПВО - 219 ( +0)

+0) самолеты — 286 ( +0)

+0) вертолеты — 276 ( +0)

+0) БПЛА оперативно-тактического уровня - 1872 ( +5)

+5) крылатые ракеты - 749 ( +26)

+26) корабли /катера — 17 ( +0)

+0) автомобильная техника и автоцистерны — 4846 ( +0)

+0) специальная техника - 187 ( +1)

Видео дня

Россия напала на Украину 24 февраля 2022 года. 15 января - 326-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

В настоящее время российскими оккупантами захвачена часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силой противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона самая сложная ситуация сохраняется в Донецкой области.

С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.