Сбиты сразу три вертолета и самолет. В Генштабе ВСУ озвучили новые данные о потерях войск РФ в Украине за сутки
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили более 2600 танков оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 68 420 своих военных, за минувшие сутки — 480.
Такие данные по состоянию на утро вторника, 25 октября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Также оккупанты лишились более 16 000 единиц техники, среди них:
- Танки — 2611 (+21)
- Боевые бронированные машины — 5321 (+26)
- Артиллерийские системы — 1674 (+1)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 377 (+2)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 190 (+1)
- Самолеты — 271 (+1)
- Вертолеты — 248 (+3)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1372(+2)
- Крылатые ракеты — 350 (+0)
- Корабли/катера — 16 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 4054 (+10)
- Специальная техника — 149 (+0)
Россия напала на Украину 24 февраля. 25 октября — 245-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.
С начала полномасштабного вторжения под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.
ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.
После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.