Сбиты сразу три вертолета и самолет. В Генштабе ВСУ озвучили новые данные о потерях войск РФ в Украине за сутки 25 октября, 09:48 С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили более 2600 танков оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 68 420 своих военных, за минувшие сутки — 480.

Такие данные по состоянию на утро вторника, 25 октября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты лишились более 16 000 единиц техники, среди них:

Видео дня

Танки — 2611 ( +21)

+21) Боевые бронированные машины — 5321 ( +26)

+26) Артиллерийские системы — 1674 ( +1)

+1) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 377 ( +2)

РСЗО) — 377 +2) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 190 ( +1)

ПВО) — 190 +1) Самолеты — 271 ( +1)

+1) Вертолеты — 248 ( +3)

+3) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1372(+2)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1372(+2) Крылатые ракеты — 350 ( +0)

+0) Корабли/катера — 16 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 4054 ( +10)

+10) Специальная техника — 149 ( +0)

Россия напала на Украину 24 февраля. 25 октября — 245-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

С начала полномасштабного вторжения под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.

После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.