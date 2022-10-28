У врага — минус самолет и два вертолета. Генштаб ВСУ перечислил потери войск РФ в Украине за сутки

28 октября, 09:57
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ВСУ ювелирно уничтожают технику армии РФ в Украине (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

ВСУ ювелирно уничтожают технику армии РФ в Украине (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 69 700 своих военных, за минувшие сутки — 480.

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 28 октября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Также оккупанты лишились более 16 000 единиц техники, среди них:

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=RIIFVzBMCII
  • Танки — 2640 (+9)
  • Боевые бронированные машины — 5378 (+14)
  • Артиллерийские системы — 1698 (+8)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 379 (+0)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 192 (+0)
  • Самолеты — 272 (+1)
  • Вертолеты — 251 (+2)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1401(+3)
  • Крылатые ракеты — 351 (+1)
  • Корабли/катера — 16 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 4088 (+10)
  • Специальная техника — 151 (+1)
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid032Mn4n2wz4XAvxWgki9CjxSiFWZWPkYZAY5AVQifxRKQaKZQqETw1frwffGh8t2Q8l

Россия напала на Украину 24 февраля. 28 октября — 247-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

https://www.youtube.com/watch?v=qebS9-i_PwQ&t=5s

С начала полномасштабного вторжения под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

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ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область.

После успехов ВСУ на поле боя оккупанты в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях РФ провели псевдореферендумы о присоединении к РФ, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил об аннексии захваченных украинских территорий. 21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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