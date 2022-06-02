Зеленский назвал количество захваченных РФ населенных пунктов Украины 2 июня, 14:25 Цей матеріал також доступний українською По словам Зеленского, были захвачены более 3600 населенных пунктов, более тысячи удалось освободить (Фото:ОПУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия захватила более 3600 населенных пунктов, более тысячи из них уже удалось освободить.

Война России против Украины — главные события 2 июня

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время обращения к парламенту Люксембурга.

«Российские войска зашли в 3620 населенных пунктов Украины, 1017 из них удалось освободить. Еще 2603 предстоит освободить», — отметил он.

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По словам президента, по состоянию на данный момент под контролем России находится около 20% территории Украины, это почти 125 тысяч квадратных километров.

«Около 300 тысяч квадратных километров загрязнены минами, снарядами, которые не разорвались. Почти 12 млн человек стали внутренними переселенцами, более 5 млн выехали за границу», — резюмировал Зеленский.

Россия напала на Украину 24 февраля. 2 июня — 99-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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