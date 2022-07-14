В Херсонской ОВА назвали количество освобожденных от оккупантов населенных пунктов области 14 июля, 14:10 ВСУ продвигаются в Херсонской области (Фото:МО/Facebook)

Украинские военные освободили от российских оккупантов уже 44 населенных пункта Херсонской области.

Об этом сообщил и.о. руководителя Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий на брифинге.

«Большая часть Херсонской области находится под временной оккупацией. Сейчас освобождены 44 населенных пункта», — отметил он.

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По словам Бутрия, населенные пункты сильно страдают, так как находятся под постоянными обстрелами войск РФ.

«Они испытывают очень большие разрушения. Разрушается инфраструктура, жилые дома. Вот так „русский мир“ хочет уничтожить наше государство», — резюмировал он.

10 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге страны.

В этот же день ВСУ уничтожили шесть складов боеприпасов оккупантов, а также одну воинскую часть.

Кроме того, ВСУ нанесли два удара по ВС РФ в Новой Каховке за последние несколько дней. Результатом первого ракетного обстрела было уничтожение около 150 российских военных, в том числе генерал и еще пять офицеров.







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