Контрнаступление в Харьковской области: за две недели ВСУ освободили 23 населенных пункта — Генштаб 19 мая, 16:38 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные перешли в контрнаступление в Харьковской области (Фото:Минобороны)

За последние две недели украинские военные освободили 23 населенных пункта в Харьковской области.

Война России против Украины — главные события 19 мая

Об этом сообщил бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

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«На Харьковском направлении действиями наших войск начиная с 5 мая уже освобождены 23 населенных пункта», — отметил он на брифинге.

Громов добавил, что российские оккупанты пытаются сдержать наступление ВСУ и выход украинской армии к госгранице.

11 мая Силы обороны Украины освободили поселок Питомник в Харьковской области. За день до этого были освобождены населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак, а 6 мая от российских оккупантов освободили населенные пункты Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Перемога.

15 мая 227-й батальон 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ вытеснил российских оккупантов и вышел на участок государственной границы с РФ в Харьковской области.



Американский Институт по изучению войны заявил, что российские оккупанты, вероятно, решили полностью покинуть свои позиции вокруг Харькова из-за контрнаступлений ВСУ и ограниченных возможностей для подкрепления.







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