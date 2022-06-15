Ляшко рассказал, сколько медработников покинули Украину с начала полномасштабного вторжения РФ 15 июня, 16:32 Цей матеріал також доступний українською По словам Виктора Ляшко, только 0,5% медработников выехали из Украины из-за войны (Фото:Marcelo Leal/Unsplash)

С начала полномасштабного вторжения России из Украины выехало 2273 медработника, что составляет около 0,5% от всех украинских медиков.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире национального телемарафона.

«В Украине до войны было около 143 тысяч врачей и 261 тысяч среднего медперсонала. Сейчас из Украины по данным наших реестров выехали 2273 медработника, в том числе врачей и медсестер, без учета санитарок», — пояснил он.

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Ляшко отметил, что количество выехавших медиков не влияет на доступность медицинской помощи и медицинских услуг в Украине.

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«Намного больше на доступность медпомощи влияют действия страны-агрессора, которая обстреливает больницы и машины скорой помощи», — добавил он.

Ляшко также рассказал, что на данный момент в Украине официально работает 331 иностранный врач. По его словам, это те врачи, которые официально трудоустроены и зарегистрированы в Минздраве.

Министр уточнил, что фактически в стране работает больше иностранных медиков, однако не все они зарегистрированы в ведомстве.

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Россия напала на Украину 24 февраля. 15 июня — 112-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

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