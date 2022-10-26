Российские оккупанты удерживают в заложниках на захваченных территориях Запорожской области более 200 человек — глава ОВА

26 октября, 15:33
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Российские оккупанты терроризируют местное население на захваченных территориях Украины (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты терроризируют местное население на захваченных территориях Украины (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты удерживают в заложниках на захваченных территориях Запорожской области более 200 человек.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух на брифинге.

«В заложниках оккупантов в Запорожской области было 540 человек. Из них 208 продолжают находиться в заложниках, гражданское население», — отметил он.

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Старух напомнил, что в плену у оккупантов до сих пор находятся мэр Днепрорудного и первый заместитель мэра Энергодара.

Глава ОВА также подчеркнул, что на оккупированных территориях войска РФ территориях постоянно задерживают мирных жителей, а затем требуют выкуп за похищенных.

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Оккупанты также запрещают жителям покидать захваченный регион. На блокпостах оккупантов находятся более тысячи человек, ожидающих возможности уехать.

С 23 по 27 сентября российские захватчики имитировали «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью. Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны.

https://www.youtube.com/watch?v=x6mo29D99j0&t=26s

27 сентября российские оккупанты объявили «результаты» псевдореферендумов на территории временно оккупированных районов в Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях, нарисовав от 87% до 99% «поддержки».

Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Запорожская область Заложники Война России против Украины

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