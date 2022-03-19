Из Мариуполя за день выехали более 4 тысяч человек, из Бородянки людей не эвакуировали из-за обстрелов оккупантов — Верещук 19 марта, 22:59 Цей матеріал також доступний українською Мирные жители эвакуируются из украинских городов, которые разрушает Россия (Фото:Donetsk Regional Administration/Handout/Reuters)

Из 10 гуманитарных коридоров, запланированных на субботу, 19 марта, сработало восемь. Всего эвакуировали 6623 человек.

Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук во время брифинга.

Донецкая область

из Мариуполя в Запорожье выехали 4128 человек, в том числе 1172 детей;

из Мангуша в Бердянск выехали около 500 человек ( 20 марта они смогут выехать автобусами в Запорожье);

20 марта они смогут выехать автобусами в Запорожье); власти работают над вывозом из Портового, Мелекиного и Никольского.



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Киевская область

из Бервицы в Бровары вывезли 500 человек;

из Бучи в Белогородку эвакуировали 320 человек;

из Богдановки в Бровары вывезли 1000 человек;

из Бородянки в Белую Церковь людей не эвакуировали из-за обстрелов — это планируют сделать утром 20 марта.

Луганская область

из Лисичанска в Бахмут выехали 160 человек;

из Северодонецка в Бахмут эвакуировали 160 человек;

из Рубежного в Бахмут — 45 человек;

из Попасной в Бахмут — 310 человек.

20 марта планируют продлить эвакуацию, а также доставить гуманитарные грузы в Харьковскую область.

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