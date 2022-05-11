На разминирование Украины может уйти пять-десять лет — ГСЧС 11 мая, 14:26 Цей матеріал також доступний українською Спасатели разминируют территорию Украины после ухода оккупантов (Фото:ГСЧС)

На разминирование территории Украины после боевых действий и ухода российских оккупантов может уйти пять-десять лет.

Война России против Украины — главные события 11 мая

Об этом сообщил начальник управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования Олег Бондарь на брифинге.

Видео дня

«Исходя из международного опыта, разминирование может занять от пяти до десяти лет», — отметил он.

По словам Бондаря, одним из самых больших негативных последствий вторжения России стало масштабное загрязнение территорий и населенных пунктов взрывоопасными предметами.

Он рассказал, что сразу после освобождения городов и сел от оккупантов, пиротехнические подразделения ГСЧС начинают исследовать территорию хозяйств, частных зданий и других сооружений.

«В первую очередь мы сосредотачиваем свои усилия на обследованных населенных пунктах, которые были под оккупацией. Россияне прошли все — детские игрушки, предметы быта, предметы бытовой техники. Все усилия агрессора были направлены на травмирование и гибель гражданского населения», — подчеркнул Бондарь.

Он добавил, что ежедневно пиротехники изымают от двух до пяти тысяч взрывоопасных предметов. С начала войны ГСЧС исследовали более 20 тысяч гектаров территории, обнаружили и обезвредили более 100 тысяч предметов.

Россия напала на Украину 24 февраля. 11 мая — 77-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

Российские оккупанты совершают зверства на временно захваченных территориях Украины, убивая, похищая, пытая и насилуя мирных жителей, а также умышленно наносят удары по гражданским объектам (больницам, школам, детским садам). Россияне блокируют населенные пункты, не позволяют эвакуировать мирных жителей и доставить гуманитарные грузы, лишая людей доступа к базовым потребностям. Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа.



22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.