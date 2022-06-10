Действия РФ в Черном море: на Украину нацелено 40 крылатых ракет, есть риск усиления атак — оперативное командование Юг

10 июня, 12:52
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Россия не оставляет попыток десантной операции на одесском побережье (Фото:Edgar Su/Reuters)

Россия не оставляет попыток десантной операции на одесском побережье (Фото:Edgar Su/Reuters)

На данный момент в Черном море Россия разместила две подводные лодки и четыре надводных носителя ракет, на Украину нацелены 40 крылатых ракет.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

«Сейчас 40 крылатых ракет нацелены на Украину, это две подводные лодки и четыре надводных носителя ракет. Кроме того, сейчас на дежурстве в море мы зафиксировали один большой десантный корабль, остальные держатся ближе к пунктам базирования в оккупированном Крыму», — отметила она.

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Гуменюк добавила, что Украина должна быть готовы к усилению ракетных атак.

«Корабли снаряжены, подводные лодки снаряжены. Это все нацелено на Украину, мы должны быть готовы к усилению ракетных атак», — резюмировала она.

https://www.youtube.com/watch?v=D9dzfRLkiLA&feature=emb_title

6 июня спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что корабли Черноморского флота России продолжают перегруппировку в Черном море.

Украинским военным удалось отбросить войска РФ на 100 км от побережья. При этом риск высадки вражеского десанта и ДРГ остается.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Черное море Ракетные удары Война России против Украины

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