Россия держит в Черном и Средиземном морях семь кораблей с Калибрами — ВМС ВСУ 18 июля, 11:46 Россия запускает ракеты по украинским городам с моря (Фото:Военно-морской флот РФ/Facebook)

Россия продолжает усиливать группировку в Черном и Средиземном морях, сообщили в Военном морских силах ВСУ.

В пресс-службе ведомства в Facebook отметили, что на боевом дежурстве в Черном море находятся два носителя российских ракет типа Калибр, в Средиземном море — пят носителей и два ракетных крейсера.

Видео дня

В Азовском море морские коммуникации продолжают контролировать шесть вражеских кораблей и катеров.

В ВМС также рассказали, что в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили 45 судов в Азовском море и 23 судна в Черном море.

Россия продолжает ракетные удары по украинским городам. Часть ракет оккупанты выпускают с кораблей в Черном море, в частности, Калибр.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.