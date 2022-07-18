Россия держит в Черном и Средиземном морях семь кораблей с Калибрами — ВМС ВСУ

18 июля, 11:46
Россия запускает ракеты по украинским городам с моря (Фото:Военно-морской флот РФ/Facebook)

Россия запускает ракеты по украинским городам с моря (Фото:Военно-морской флот РФ/Facebook)

Россия продолжает усиливать группировку в Черном и Средиземном морях, сообщили в Военном морских силах ВСУ.

В пресс-службе ведомства в Facebook отметили, что на боевом дежурстве в Черном море находятся два носителя российских ракет типа Калибр, в Средиземном море — пят носителей и два ракетных крейсера.

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В Азовском море морские коммуникации продолжают контролировать шесть вражеских кораблей и катеров.

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В ВМС также рассказали, что в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили 45 судов в Азовском море и 23 судна в Черном море.

https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/posts/pfbid0vbeXwTYJuXuYwqRScHt7A7A3uFt469de899Mrqmp4fPCexeu6urM6fimf492bxJJl

Россия продолжает ракетные удары по украинским городам. Часть ракет оккупанты выпускают с кораблей в Черном море, в частности, Калибр.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Черное море Средиземное море Война России против Украины Калибр

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