Данилов рассказал, сколько HIMARS и похожих ракетных систем получила Украина 7 июля, 12:47 ВСУ уже активно используют РСЗО HIMARS в борьбе с войсками РФ (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные получили уже девять РСЗО HIMARS и аналогичных ракетных систем для борьбы с войсками РФ, но для контрнаступления нужны еще десятки единиц такой техники.

Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии WSJ.

По его словам, прибытие такого западного вооружения позволило ВСУ наносить удары именно по российским целям за линией фронта, которые ранее были вне досягаемости украинского оружия.

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Данилов отметил, что оккупанты «беззащитны перед ними и очень обеспокоены».

Секретарь СНБО также подчеркнул, что Украине потребуются еще десятки HIMARS, чтобы перейти из оборонительной тактики к контрнаступлению.

Украинские военные уже применяют HIMARS на фронте. 26 июня сообщалось, что в результате применения HIMARS были поражены два командных пункта российской армии.

В Пентагоне считают, что ВСУ успешно используют переданное американское оружие.





По словам эксперта Defense Express Ивана Киричевского, в течение двух недель пользования HIMARSами ВСУ удалось уничтожить 20 российских складов с боеприпасами.

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