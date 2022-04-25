С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 3818 мирных жителей, более 4000 ранены — Венедиктова 25 апреля, 10:33 Цей матеріал також доступний українською Под Киевом хоронят погибших от рук оккупантов в Ирпене и Буче мирных жителей (Фото:Zohra Bensemra/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 3 818 мирных жителей, более 4 тысяч человек получили ранения, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

По ее словам, цифра, которой располагают органы прокуратуры, так же некорректна, как и та, которая подается в статистике ООН, поскольку не учитывается заблокированный Мариуполь и те места в Киевской области, куда пока прокуратура не может зайти.

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«У нас цифры тоже не вполне соответствуют действительности. Как работают прокуроры? У нас же, простите, должно быть тело, которое мы идентифицируем как гражданское лицо. Тогда мы говорим, что у нас погибло гражданское лицо. Поэтому на сегодняшний день на основании сведений, которые предоставляются каждой областной прокуратурой, у нас 3 818 погибший. Раненых — более 4 тысяч», — отметила она в интервью Интерфакс-Украина.

Венедиктова добавила, что Офис генпрокурора также работает с данными Минздрава, а информацию о погибших и пострадавших детях собирают вручную.

«После того как узнали об убитом 28 февраля мальчике с частью от снаряда в груди, — каждое утро и каждый вечер начинаются с доклада по стране относительно детей», — резюмировала генпрокурор.

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Россия напала на Украину 24 февраля. 25 апреля — 61-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.



На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.



22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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