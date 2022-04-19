«Безопасных мест не существует». Россия будет наносить ракетные удары по Украине до последнего дня войны — Арестович 19 апреля, 11:57 Цей матеріал також доступний українською Накануне Россия нанесла ракетные удары по Львову (Фото:Vladyslav Sodel/Reuters)

Россия будет наносить ракетные удары по украинским городам до последнего дня войны, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

«Не должно быть никаких иллюзий, ракетные удары будут до последнего дня войны по нашим городам и безопасных мест сейчас не существует. Если воздушная тревога, необходимо выполнять определенные правила, здесь не должно быть иллюзий», — сказал он в эфире национального телемарафона.

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По словам Арестовича, такая тактика может продлиться еще месяц. При этом, часть ракет Россия оставит на «страшную войну с НАТО».

«Я думаю, что еще месяц они будут бить, здесь мы должны избавиться от иллюзий в этом смысле», — сказал он.

Советник главы ОПУ также рассказал, что оккупанты бьют ракетами наземного базирования, которые Украина им передала в рамках Будапештского меморандума.

«В этом большая ирония заключается. Таких ракет у них еще сотни, а учитывая, что в ракетном залпе обычно 5−10 ракет, можно сосчитать на сколько ракетных залпов у них осталось», — резюмировал Арестович.

Россия напала на Украину 24 февраля. 19 апреля — 55-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

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