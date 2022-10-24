Буданов об ударах РФ по Украине: террор дронами-камикадзе может быть еще долго, треть из них доходит до целей 24 октября, 08:19 Россия начала использовать дроны-камикадзе для ударов по критической инфраструктуре Украины с начала октября (Фото:Roman Petushkov/Reuters)

Россия может продолжать террор с использованием иранских дронов-камикадзе еще долго, до целей в Украине доходит треть из них. При этом запасы ракет у российских оккупантов почти исчерпаны.

Об этом сообщил глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью УП.

По его словам, РФ вынуждена использовать дроны-камикадзе из-за нехватки ракет и их невысокой эффективности. Буданов подчеркнул, что дрон Mohajer-6 практически никак себя не показал, а вот Shahed-136 применяют для ударов по критической инфраструктуре Украины массово.

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При этом, треть из тех дронов-которые запускаются оккупантами, доходят до целей.

«По состоянию на 22 октября они применили около 330 „шахедов“. Из них, насколько я помню, 222 были сбиты. Другие, в той или иной степени, дошли до своих целей — не всегда до своих, иногда где-то рядом, но 30% дронов доходят до целей», — уточнил глава ГУР.

Буданов добавил, что одноразовая поставка партии — около 300 единиц. На данный момент противник применяет вторую партию.

Он также рассказал о ситуации с запасами ракет у страны-агрессора.

«По Искандерам — это около 13% осталось, по ракетам типа Калибр-ПЛ, Калибр-НК — это около 43%, по ракетам Х-101 и Х-555 тоже около 45%. Проседать ниже 30% вообще очень опасно, потому что это уже идет НЗ (неприкосновенный запас — УП). По Искандерам Россия уже давно прошла НЗ, но по Калибрам и по Х-101, Х-555 еще пытаются как-то удерживаться в пределах своих норм», — резюмировал глава ГУР.

21 октября пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что за последние две недели украинские военные уничтожили до 85% иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Президент Владимир Зеленский заявил, что, по данным разведки, страна-агрессор Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников-камикадзе Shahed. После первых сбитых иранских дронов Украина не продлила аккредитацию посла Ирана и сократила количество сотрудников в иранском посольстве до нескольких человек.

17 октября страна-агрессор Россия атаковала Киев дронами-камикадзе иранского производства. После первой атаки начался пожар в нежилом здании, было повреждено несколько домов. Также дроны-камикадзе попали по жилому дому, произошел взрыв, жертвами которого стали пять человек, еще четверо пострадали. Среди погибших беременна на шестом месяце и ее муж.

Министерство иностранных дел Украины призвало Тегеран немедленно прекратить поставки оружия РФ и предупредило об ответственности. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.



