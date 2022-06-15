В Украине по подозрению в диверсионной деятельности задержали более 800 человек с начала войны 15 июня, 14:44 Цей матеріал також доступний українською Многих диверсантов выявляют на блокпостах (Фото:МВД/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине задержали более 800 человек, подозреваемых в диверсионной деятельности.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире национального телемарафона.

«Органы Нацполиции с первых дней полномасштабной военной агрессии включились в борьбу с диверсантами, корректировщиками огня. Более 800 человек, подозреваемых в диверсионно-разведывательной деятельности, задержаны и переданы по подследственности органам СБУ», — отметил он.

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Енин рассказал, что диверсионные группы различаются по профилю и численности в зависимости от задач, для выполнения которых они созданы. По его словам, в начале вторжения фиксировались ДГР из 5−10 человек, задачей которых было совершение террористических актов и диверсий, в частности, и в центре столицы.

Далее большинство диверсантов было нацелено на корректировку огня, подсветку позиций размещения вооруженных формирований, фиксацию результативности ракетно-артиллерийских обстрелов.

Замглавы МВД также рассказал, что одним из действенных инструментов является служба полицейских на блокпостах с использованием искусственного интеллекта.

С помощью планшетов с соответствующим программным обеспечением полицейские в течение нескольких минут могут проверить подозреваемого во всех базах данных.

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