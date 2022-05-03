С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 220 детей, более 400 получили ранения — Офис генпрокурора 3 мая, 09:06 Цей матеріал також доступний українською Акции в память о погибших в Украине детях (Фото:Aleksandra Szmigiel/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине от рук оккупантов погибли 220 детей, 406 получили ранения различной степени тяжести.

Война России против Украины — главные события 3 мая

Такие данные по состоянию на утро вторника, 3 мая, обнародовали в Офисе генпрокурора.

В ведомстве уточнили, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Видео дня

Там также рассказали о последних случаях гибели детей.

Так, 2 мая в результате ракетных обстрелов Одессы погиб мальчик 14 лет и получила ранение 17-летняя девушка.

Россия напала на Украину 24 февраля. 3 мая — 69-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.