С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 220 детей, более 400 получили ранения — Офис генпрокурора

3 мая, 09:06
Цей матеріал також доступний українською
Акции в память о погибших в Украине детях (Фото:Aleksandra Szmigiel/Reuters)

Акции в память о погибших в Украине детях (Фото:Aleksandra Szmigiel/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине от рук оккупантов погибли 220 детей, 406 получили ранения различной степени тяжести.

Война России против Украины — главные события 3 мая

Такие данные по состоянию на утро вторника, 3 мая, обнародовали в Офисе генпрокурора.

В ведомстве уточнили, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Видео дня
Читайте также:
Ситуация в Луганской области: оккупанты вели мощные продолжительные обстрелы, три человека погибли, пострадал ребенок — глава ОВА

Там также рассказали о последних случаях гибели детей.

Так, 2 мая в результате ракетных обстрелов Одессы погиб мальчик 14 лет и получила ранение 17-летняя девушка.

Россия напала на Украину 24 февраля. 3 мая — 69-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

Читайте также:
Путин может официально объявить войну против Украины 9 мая — CNN

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Дети Смерть Офис генерального прокурора Война России против Украины

poster
poster
poster
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X