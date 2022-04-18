Полномасштабное вторжение РФ: с начала войны в Украине от рук оккупантов погибли 205 детей

18 апреля, 09:14
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Более 360 украинских детей получили ранения (Фото:Tom Brenner/Reuters)

Более 360 украинских детей получили ранения (Фото:Tom Brenner/Reuters)

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С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 205 детей, 362 ребенка получили ранения.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Такие данные по состоянию на понедельник, 18 апреля, обнародовали в Офисе генпрокурора.

В ведомстве подчеркнули, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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Согласно официальным данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области — 117, Киевской — 107, Харьковской — 91, Черниговской — 54, Херсонской — 43, Николаевской — 40, Луганской — 36, Запорожской — 23, Сумской — 16, Житомирской — 15, в Киеве -16.

Россия напала на Украину 24 февраля. 18 апреля — 54-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

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На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Дети Смерть Офис генерального прокурора Война России против Украины

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