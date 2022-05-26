Жертвы российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 240 детей 26 мая, 09:34 Цей матеріал також доступний українською Офис генпрокурора ежедневно публикует данные о новых преступлениях оккупантов, их жертвами становятся дети (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 240 детей, 436 получили ранения.

Война России против Украины — главные события 26 мая

Такие данные по состоянию на утро четверга, 26 мая, обнародовали в Офисе генпрокурора.

В ведомстве уточнили, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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Там также рассказали о последних случаях гибели детей.

Так, в ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно, что в результате вражеского обстрела гражданских автомобилей в Николаевской области погибли двое детей.

При обстреле Мариуполя Донецкой области получила ранение 16-летняя девушка.

24 мая в результате обстрелов войсками РФ села Красногоровка Донецкой области получила тяжелое ранение с ампутацией нижней конечности 6-летняя девочка. В этот же день в Харьковской области был тяжело ранен 9-летний ребенок.

Россия напала на Украину 24 февраля. 26 мая — 92-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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