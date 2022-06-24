Четыре месяца полномасштабного вторжения РФ: в Украине от рук оккупантов погибли 338 детей, более 600 ранены 24 июня, 10:21 Цей матеріал також доступний українською В Украине от рук оккупантов продолжают гибнуть дети (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 338 детей, еще 610 получили ранения.

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 24 июня, обнародовали в Офисе генпрокурора.

В ведомстве подчеркнули, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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Там также рассказали о последних случаях гибели и травмирования детей.

Так, 23 июня в результате взрыва фосфорной бомбы в Сумской области 13-летний мальчик получил ожог ног фосфорным веществом.

В этот же день в Чугуеве Харьковской области были травмированы двое детей 9 и 6 лет.

В результате артиллерийского обстрела в Лисичанске Луганской области ранен ребенок.

Также в ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели еще пяти и ранениях пяти детей из-за обстрелов оккупантами Волновахского района Донецкой области.

В результате невыборочных обстрелов с марта по май военнослужащими РФ жилых домов в Мариуполе Донецкой области погибли девять детей, восемь получили ранения.

Россия напала на Украину 24 февраля. 24 июня — 121-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

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За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

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