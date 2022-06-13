Жертвы войны РФ против Украины: с начала полномасштабного вторжения погибли 288 детей 13 июня, 08:57 Цей матеріал також доступний українською Разрушенный оккупантами Драмтеатр в Мариуполе, где в бомбоубежище находились дети (Фото:Pavel Klimov/File Photo/Reuters)

С начала полномасштабноговторжения России в Украине погибли 288 детей, 527 получили ранения.

Такие данные по состоянию на утро понедельника, 13 июня, обнародовали в Офисе генпрокурора.

В ведомстве подчеркнули, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Видео дня

Там также рассказали о последних случаях гибели и ранений детей от рук оккупантов.

Так, 12 июня в результате вражеского артиллерийского обстрела Лисичанска Луганской области погиб 6-летний мальчик.

11 июня из-за обстрела Чорткова Тернопольской области получила ранение 12-летняя девочка.

В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно, что 20 марта в результате обстрела Мариуполя Донецкой области получил травмы 8-летний мальчик.

Также стало известно о ранениях в результате обстрелов еще 17 детей в Харьковской области.

Россия напала на Украину 24 февраля. 13 июня — 110-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Россия теряет всякую надежду на победу – Яковина https://www.youtube.com/embed/oi21doSYHbg

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.