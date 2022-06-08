Преступления РФ в Украине: в Офисе генпрокурора озвучили новые данные о гибели детей с начала войны
В Украине от рук оккупантов погибли уже 263 ребенка (Фото:Gleb Garanich/Reuters)
С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 263 ребенка, 478 детей получили ранения.
Такие данные по состоянию на среду, 8 июня, предоставили в Офисе генпрокурора в Telegram.
В ведомстве отметили, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Там также рассказали о последних случаях гибели детей.
Им по 20 лет, но эти "дети" убивали и насиловали в Украине – Ирина Венедиктова, генпрокурор
Так, 5 июня в результате обстрела оккупантами Доброполья Запорожской области получил огнестрельное ранение 9-летний мальчик.
Также в ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о ранении десяти детей в Харьковской области.
Россия напала на Украину 24 февраля. 8 июня — 105-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.
На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.
22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.
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