Преступления РФ в Украине: в Офисе генпрокурора озвучили новые данные о гибели детей с начала войны 8 июня, 09:34 Цей матеріал також доступний українською В Украине от рук оккупантов погибли уже 263 ребенка (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 263 ребенка, 478 детей получили ранения.

Такие данные по состоянию на среду, 8 июня, предоставили в Офисе генпрокурора в Telegram.

В ведомстве отметили, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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Там также рассказали о последних случаях гибели детей.

Им по 20 лет, но эти "дети" убивали и насиловали в Украине – Ирина Венедиктова, генпрокурор https://www.youtube.com/embed/lYdqS2c0k6A

Так, 5 июня в результате обстрела оккупантами Доброполья Запорожской области получил огнестрельное ранение 9-летний мальчик.

Также в ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о ранении десяти детей в Харьковской области.

Россия напала на Украину 24 февраля. 8 июня — 105-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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