Жертвы российских оккупантов. С начала войны в Украине погибли 347 детей, 648 ранены — Офис генпрокурора 10 июля, 09:17 В Украине от рук оккупантов продолжают гибнуть дети (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 347 детей, еще 648 получили ранения.

Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 10 июля, обнародовали в Офисе генпрокурора.

В ведомстве отметили, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 348, Харьковской — 187, Киевской — 116, Черниговской — 68, Луганской — 61, Николаевской — 53, Херсонской — 52, Запорожской — 31.

Там также рассказали о последних случаях травмирования детей.

Так, 9 июля в результате очередного обстрела войсками РФ жилых домов в центральной части Харькова получила ранение 12-летняя девочка.

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