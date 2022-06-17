Жертвы войны России против Украины: количество погибших от рук оккупантов детей увеличилось до 322

17 июня, 09:39
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В Украине погибли 322 ребенка, почти 600 детей ранены (Фото:Operational Command South/Facebook)

В Украине погибли 322 ребенка, почти 600 детей ранены (Фото:Operational Command South/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 322 ребенка, 581 получил ранения.

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 17 июня, обнародовали в Офисе генпрокурора.

В ведомстве подчеркнули, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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Там также рассказали о последних зафиксированных случаях гибели и ранений детей от рук оккупантов.

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Так, в ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели еще двух девочек 12 лет, а также мальчика и девочки 5 лет в Мариуполе Донецкой области в период с марта по май. Дети погибли в результате обстрелов РФ.

Россия напала на Украину 24 февраля. 17 июня — 114-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

Россияне признаются в преступлениях в Украине и призывают складывать оружие

https://www.youtube.com/embed/86CzSaAPcSc

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Дети Офис генерального прокурора Война России против Украины

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