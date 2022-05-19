Жертвы российских оккупантов. В Украине с начала войны погибли более 230 детей 19 мая, 09:41 Цей матеріал також доступний українською По всему мира проходят акции в память о погибших в войне России против Украины детях (Фото:Elizabeth Frantz/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погиб 231 ребенок, 427 детей получили ранения.

Война России против Украины — главные события 19 мая

Такие данные по состоянию на четверг, 19 мая, обнародовали в Офисе генпрокурора.

В ведомстве уточнили, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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Там также рассказали о последних случаях гибели детей.

Так, 17 мая оккупанты обстреляли Бахмут Донецкой области. В результате ракетного удара по жилому дому тяжело травмированы дети 9, 12 и 17 лет. 18 мая под завалами разрушенного дома спасатели обнаружили тела женщины и двухлетнего ребенка.

Также стало известно о гибели 17-летней девушки в Пологах Запорожской области в результате обстрелов гражданской инфраструктуры города.

16 мая на автодороге в Николаевской области восемь человек, среди которых 5-летняя девочка, взорвались на мине. Все они получили ранения разной степени тяжести.

Россия напала на Украину 24 февраля. 19 мая — 85-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.





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