Жертвы российских оккупантов. С начала войны в Украине погибли 345 детей, 644 ребенка ранены — Офис генпрокурора 4 июля, 09:58 Россия бьет ракетами по гражданским объектам, гибнут дети (Фото:ГСЧС/Telegram)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 345 детей, 644 ребенка получили ранения.

Такие данные по состоянию на утро понедельника, 4 июля, обнародовали в Офисе генпрокурора.

В ведомстве отметили, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 345, Харьковской — 185, Киевской — 116, Черниговской — 68, Луганской — 61, Николаевской — 53, Херсонской — 52, Запорожской — 31.

Там также рассказали о последних случаях гибели и травмирования детей.

Так, 3 июля в результате обстрела оккупантами Славянска Донецкой области погибла 9-летняя девочка.

В тот же день в результате обстрела Бахмута Донецкой области ранения получили 2-летний мальчик и 4-летняя девочка.

Россия напала на Украину 24 февраля. 4 июля — 131-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.

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