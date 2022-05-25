Новые данные Офиса генпрокурора: за три месяца войны в Украине от рук оккупантов погибли 238 детей
Оккупанты расстреливали машины с надписью Дети (Фото:Gleb Garanich/Reuters)
С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 238 детей, 433 ребенка получили ранения.
Война России против Украины — главные события 25 мая
Такие данные по состоянию на утро среды, 25 мая, обнародовали в Офисе генпрокурора.
В ведомстве уточнили, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Там также рассказали о последних случаях гибели детей.
Так, стало известно о гибели 11-летней девочки в результате вражеского обстрела Харьковской области 25 февраля.
В результате обстрелов оккупантами Мариуполя Донецкой области погибли трое подростков 14, 15 и 17 лет.
Россия напала на Украину 24 февраля. 25 мая — 91-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.
На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.
22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.
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