С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине пропали без вести почти 2000 детей — Офис омбудсмена 25 мая, 11:09 Цей матеріал також доступний українською Больше всего пропавших детей в Киевской, Донецкой и Харьковской областях (Фото:ДБР)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине пропали без вести 1918 детей.

Война России против Украины — главные события 25 мая

Об этом сообщили в Офисе омбудсмена.

Там отметили, что на горячую линию Уполномоченного обратились 1164 человека.

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Большинство запросов из Донецкой (в частности, Мариуполя), Киевской и Харьковской областей.

В ведомстве также рассказали, что делать в случае исчезновения ребенка.

Необходимо обратиться на круглосуточную горячую линию Уполномоченного Верховной Рады по правам человека 0800−50−17−20. Заявления о розыске ребенка в оперативном порядке рассматриваются и передаются спасательным, медицинским и другим органам и службам в соответствии с поднятыми в обращении вопросами.

Также необходимо заявить об исчезновении ребенка по номеру 102 в органы полиции, которые начнут процедуру поиска и возвращения ребенка.

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