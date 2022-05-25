С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине пропали без вести почти 2000 детей — Офис омбудсмена
Больше всего пропавших детей в Киевской, Донецкой и Харьковской областях (Фото:ДБР)
С начала полномасштабного вторжения России в Украине пропали без вести 1918 детей.
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Об этом сообщили в Офисе омбудсмена.
Там отметили, что на горячую линию Уполномоченного обратились 1164 человека.
Большинство запросов из Донецкой (в частности, Мариуполя), Киевской и Харьковской областей.
В ведомстве также рассказали, что делать в случае исчезновения ребенка.
Необходимо обратиться на круглосуточную горячую линию Уполномоченного Верховной Рады по правам человека 0800−50−17−20. Заявления о розыске ребенка в оперативном порядке рассматриваются и передаются спасательным, медицинским и другим органам и службам в соответствии с поднятыми в обращении вопросами.
Также необходимо заявить об исчезновении ребенка по номеру 102 в органы полиции, которые начнут процедуру поиска и возвращения ребенка.
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