Данные Офиса генпрокурора: с начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 217 детей
В разных городах мира проходят акции в память о погибших украинских детях (Фото:Lehtikuva/Jussi Nukari/Reuters)
С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 217 детей, 391 ребенок получил ранения различной степени тяжести.
Война России против Украины — главные события 26 апреля
Такие данные по состоянию на утро понедельника, 25 апреля, обнародовали в Офисе генпрокурора.
Так, 25 апреля в результате обстрела российскими оккупантами жилых домов в Лимане Донецкой области от полученных ранений погибли двое детей 9 и 13 лет.
Россия напала на Украину 24 февраля. 25 апреля — 61-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.
На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.
18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.
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