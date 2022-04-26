Данные Офиса генпрокурора: с начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 217 детей

26 апреля, 09:27
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В разных городах мира проходят акции в память о погибших украинских детях (Фото:Lehtikuva/Jussi Nukari/Reuters)

В разных городах мира проходят акции в память о погибших украинских детях (Фото:Lehtikuva/Jussi Nukari/Reuters)

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С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 217 детей, 391 ребенок получил ранения различной степени тяжести.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

Такие данные по состоянию на утро понедельника, 25 апреля, обнародовали в Офисе генпрокурора.

В ведомстве уточнили, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 127, Киевской — 114, Харьковской — 93, Черниговской — 66, Херсонской — 44, Николаевской — 43, Луганской — 37, Запорожской — 27, Сумской — 17, в Киеве — 16, в Житомире — 15.

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Там также рассказали о последних случаях гибели детей.

Так, 25 апреля в результате обстрела российскими оккупантами жилых домов в Лимане Донецкой области от полученных ранений погибли двое детей 9 и 13 лет.

Россия напала на Украину 24 февраля. 25 апреля — 61-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

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18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.


22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Дети Смерть Офис генерального прокурора Война России против Украины

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