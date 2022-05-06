Жертвы российских оккупантов. С начала войны в Украине погибло 223 ребенка — Офис генпрокурора 6 мая, 09:33 Цей матеріал також доступний українською С начала войны от рук оккупантов погибли более 220 детей, более 400 получили ранения (Фото:Михаил Подоляк/Twitter)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 223 ребенка, 408 детей получили ранения различной степени тяжести.

Война России против Украины — главные события 6 мая

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 6 мая, обнародовали в Офисе генпрокурора.

В ведомстве подчеркнули, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Видео дня

Там также рассказали о последних случаях гибели детей от рук оккупантов.

Так, 5 мая из-за обстрелов регионального ландшафтного парка Фельдман Экопарк в Харьковской области погиб 15-летний подросток, который помогал кормить и эвакуировать животных.

В этот же день стало известно, что 23 апреля в результате бомбардировки с. Новоселовка Покровского района Донецкой области погиб 17-летний парень.

Россия напала на Украину 24 февраля. 6 мая — 72-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.