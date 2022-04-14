Жертвы России в Украине: с начала войны от рук оккупантов погибли почти 200 детей, более 350 получили ранения 14 апреля, 09:14 Цей матеріал також доступний українською В Украине оккупанты расстреливали дома и машины с надписью Дети (Фото:Marko Djurica/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 197 детей, 351 ребенок получил ранения.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

Такие данные по состоянию на четверг, 14 апреля, обнародовали в Офисе генпрокурора.

В ведомстве уточнили, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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В Офисе генпрокурора также рассказали о последних случаях гибели детей.

Так, во время фиксации уголовных правонарушений, совершаемых российскими военными на территории Гостомеля и Бучи Киевской области, были обнаружены тела детей 4 и 10 лет с телесными повреждениями, а также обгоревшее тело 17-летнего парня.

Стало известно, что в феврале на контрольно-пропускном пункте в Чернобыльскую зону вблизи с. Дитятки Киевской области военнослужащие РФ расстреляли остановившийся на обочине гражданский автомобиль. Погибли отец и его несовершеннолетний сын.

Количество детей, погибших в результате обстрела железнодорожного вокзала Краматорска увеличилось до семи. В больнице скончались еще два ребенка.

Россия напала на Украину 24 февраля. 14 апреля — 50-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.

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