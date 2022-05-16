Жертвы российских оккупантов. В Украине с начала войны погибли 229 детей, более 420 получили ранения — Офис генпрокурора 16 мая, 09:46 Цей матеріал також доступний українською В Украине погибли более 200 детей (Фото:Ricardo Moraes/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 229 детей, 421 ребенок получил ранения.

Война России против Украины — главные события 16 мая

Такие данные по состоянию на понедельник, 16 мая, обнародовали в Офисе генпрокурора.

В ведомстве уточнили, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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Там также рассказали о последних случаях гибели детей.

Так, 14 мая в результате обстрела врагом села Лебяжье Харьковской области получил ранение 15-летний мальчик.

Также стало известно, что 8 марта в результате авиаудара войсками РФ по Мариуполю Донецкой области погибла 15-летняя девушка, а 18 марта из-за обстрела оккупантами города — 16-летний подросток.

Россия напала на Украину 24 февраля. 16 мая — 82-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.



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