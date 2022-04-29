Преступления РФ в Украине: с начала войны от рук оккупантов погибли 219 детей, почти 400 ранены
Жертвами российских оккупантов стали более 200 украинских детей (Фото:Gleb Garanich/Reuters)
С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 219 детей, 398 получили ранения различной степени тяжести.
Война России против Украины — главные события 29 апреля
Такие данные по состоянию на утро пятницы, 29 апреля, обнародовали в Офисе генпрокурора.
В ведомстве уточнили, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Там также рассказали о последних случаях гибели или ранения детей.
Так, 28 апреля в результате обстрела вражескими войсками села Циркуны Харьковской области получила ранение 10-летняя девочка.
В этот же день в Запорожье получили ранения пять человек, среди которых ребенок.
Также стало известно, что 11 апреля в Харькове в результате артиллерийского обстрела получил ранение 9-летний мальчик.
21 апреля в лечебное учреждение Днепропетровской области был доставлен 17-летний парень с ранениями, которые он получил в результате обстрелов оккупантами Мариуполя.
Россия напала на Украину 24 февраля. 29 апреля — 65-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.
22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.
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