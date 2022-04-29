Преступления РФ в Украине: с начала войны от рук оккупантов погибли 219 детей, почти 400 ранены 29 апреля, 08:57 Цей матеріал також доступний українською Жертвами российских оккупантов стали более 200 украинских детей (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 219 детей, 398 получили ранения различной степени тяжести.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 29 апреля, обнародовали в Офисе генпрокурора.

В ведомстве уточнили, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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Там также рассказали о последних случаях гибели или ранения детей.

Так, 28 апреля в результате обстрела вражескими войсками села Циркуны Харьковской области получила ранение 10-летняя девочка.

В этот же день в Запорожье получили ранения пять человек, среди которых ребенок.

Также стало известно, что 11 апреля в Харькове в результате артиллерийского обстрела получил ранение 9-летний мальчик.

21 апреля в лечебное учреждение Днепропетровской области был доставлен 17-летний парень с ранениями, которые он получил в результате обстрелов оккупантами Мариуполя.

Россия напала на Украину 24 февраля. 29 апреля — 65-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.



18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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