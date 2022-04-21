Жертвы российских оккупантов. С начала войны в Украине погибли 208 детей, более 370 ранены — Офис генпрокурора 21 апреля, 09:04 Цей матеріал також доступний українською В Украине от рук оккупантов практически ежедневно гибнут дети (Фото:ГБР)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 208 детей, 376 получили ранения различной степени тяжести.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Такие данные по состоянию на четверг, 21 апреля, сообщили в Офисе генпрокурора.

В ведомстве отметили, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 119, Киевской — 113, Харьковской — 91, Черниговской — 57, Херсонской — 44, Николаевской — 41, Луганской — 36, Запорожской — 25, Сумской — 16, Житомирской — 15.

Там также рассказали о последних случаях гибели детей.

Так, 20 апреля в результате артиллерийского обстрела оккупантами Херсонской области и попадания снаряда в жилой дом погибли два человека, в том числе 16-летний подросток. В этот же день в результате обстрела объектов гражданской инфраструктуры Николаева 11-летняя девочка получила ранения.

Россия напала на Украину 24 февраля. 21 апреля — 57-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

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