Жертвы российских оккупантов. С начала войны в Украине погибли 208 детей, более 370 ранены — Офис генпрокурора
В Украине от рук оккупантов практически ежедневно гибнут дети (Фото:ГБР)
С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 208 детей, 376 получили ранения различной степени тяжести.
Война России против Украины — главные события 21 апреля
Такие данные по состоянию на четверг, 21 апреля, сообщили в Офисе генпрокурора.
В ведомстве отметили, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 119, Киевской — 113, Харьковской — 91, Черниговской — 57, Херсонской — 44, Николаевской — 41, Луганской — 36, Запорожской — 25, Сумской — 16, Житомирской — 15.
Там также рассказали о последних случаях гибели детей.
Так, 20 апреля в результате артиллерийского обстрела оккупантами Херсонской области и попадания снаряда в жилой дом погибли два человека, в том числе 16-летний подросток. В этот же день в результате обстрела объектов гражданской инфраструктуры Николаева 11-летняя девочка получила ранения.
Россия напала на Украину 24 февраля. 21 апреля — 57-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.
На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться.
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