Преступления РФ в Украине: полиция открыла 17 уголовных дел по факту изнасилований российскими военными 17 июня, 14:53 Цей матеріал також доступний українською После освобождения населенных пунктов от оккупантов стали известны случаи изнасилований военными РФ (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Украине начали 17 уголовных производств по фактам изнасилований российскими военными.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

«Рабочая группа была создана как раз для работы над заявлениями, которые мы получили от женщин — жертв насилия. Большинство из этих преступлений мы выявляем при отработке освобожденных населенных пунктов. Полиция начала 17 уголовных производств по фактам изнасилований военными РФ», — рассказал он в интервью итальянскому изданию ADNKronos.

Видео дня

По словам главы Нацполиции, большая часть из них уже передана на дальнейшее расследование в СБУ, поскольку эти преступления документируются в рамках статьи о нарушении законов и обычаев войны.

Он пояснил, что подследственность этой статьи определена именно Службой безопасности, но полиция также регистрирует эти преступления, фиксирует, собирает доказательную базу и передает материалы коллегам.

В конце мая в Украине направили в суд первое дело об изнасиловании во время войны.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.