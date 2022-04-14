Полномасштабное вторжение России: с начала войны оккупанты повредили более 300 больниц, 24 из них полностью уничтожены 14 апреля, 16:49 Цей матеріал також доступний українською Россия разрушает больницы и роддома в украинских городах (Фото:Минздрав)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине повреждены 324 больницы, 24 из них полностью уничтожены.

Как сообщили в Минздраве, на территориях, освобожденных от оккупантов, начинаются работы по восстановлению учреждений здравоохранения.

Ведомство работает над комплексным планом, где будут строиться больницы, в каком виде они будут восстановлены и какие услуги будут предоставлять. Пока будет продолжаться восстановление медучреждений, в некоторых населенных пунктах могут быть размещены мобильные госпитали.

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В больницах, имеющих незначительные повреждения, будут проведены косметические ремонты как промежуточный этап.

Россия напала на Украину 24 февраля. 14 апреля — 50-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.

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