Погибли более 70 человек. Россия совершила 147 атак на украинские больницы — ВОЗ 19 апреля, 14:35 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты разрушают больницы в украинских городах (Фото:Минздрав)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине было зафиксировано 147 атак на медицинские учреждения.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

По его словам, нападения на украинские больницы должны быть прекращены.

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«На сегодняшний день ВОЗ подтвердила 147 нападений, включая 73 убитых и 53 раненых. Война не будет решением проблемы. Я еще раз призываю Россию прекратить войну», — написал глава ВОЗ в своем Twitter.

14 апреля в Минздраве заявили, что российские оккупанты повредили 324 больницы, 24 из них полностью уничтожены.

Россия напала на Украину 24 февраля. 19 апреля — 55-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

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