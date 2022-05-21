На захваченных территориях Украины находятся 235 больниц, оккупанты блокируют доставку лекарств — Ляшко 21 мая, 14:57 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты повредили сотни украинских больниц (Фото:Минздрав)

На временно захваченных территориях Украины находятся 235 медицинских учреждений и более 20 бригад экстренной медпомощи.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании правительства.

По его словам, Минздрав предоставил персоналу больниц рекомендации по работе в условиях оккупации, так как оккупанты с каждым днем все сильнее давят на руководство учреждений.

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Ляшко отметил, что тем больницам, где есть связь с руководством, продлили режим выплат.

За февраль-май медучреждения в Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областях получили более 5,2 млрд гривен по Программе медицинских гарантий.

«Львиная доля медучреждений на оккупированных территориях, с которыми у нас есть связь, уже обеспечила выплату заработной платы медикам. Только по 18 заведениям у нас отсутствуют данные о выплате заработной платы за апрель, поскольку их руководство не выходит на связь. По решению этого вопроса мы уже сотрудничаем с военными администрациями», — отметил Ляшко.

Министр добавил, что наибольшей проблемой является обеспечение регионов во временной оккупации необходимыми лекарствами. Россия блокирует поставки лекарств, в том числе и жизненно необходимых, с подконтрольных Украине территорий.

«Искусственно возникшие сложности для доставки лекарств и связанный с этим их дефицит, а также проблемы с топливом, используются оккупантами как один из способов принуждения к взаимодействию с ними», — резюмировали в Минздраве.

С начала полномасштабного вторжения России оккупанты повредили сотни украинских больниц, часть из них полностью разрушена.

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