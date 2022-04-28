Могут наносить удары по Украине. В операционной зоне Черного моря находятся около 20 боевых кораблей РФ — Минобороны Британии 28 апреля, 08:57 Цей матеріал також доступний українською Россия наносит удары по украинским городам с моря (Фото:Минобороны РФ/Facebook)

На данный момент в операционной зоне Черного моря находятся около 20 кораблей Черноморского флота России, включая подводные лодки, сообщили в Минобороны Британии.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

Там отметили, что несмотря на потери десантного корабля Саратов и крейсера Москва, Черноморский флот России сохраняет способность наносить удары по украинским и береговым целям.

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В то же время, Россия ничем не может заменить уничтоженный крейсер.

«Пролив Босфор остается закрытым для всех нетурецких военных кораблей, из-за чего Россия не может заменить свой потерянный крейсер Москва в Черном море», — резюмировали в британском оборонном ведомстве.

13 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль получил серьезные повреждения. Вечером следующего дня в Минобороны России признали, что крейсер Москва пошел ко дну.

16 апреля минобороны РФ опубликовало видео встречи главнокомандующего ВМФ с «моряками крейсера», которых якобы удалось эвакуировать. Часть ролика получилась без звука. Издание The Insider насчитало на видео около 100 моряков. При этом численность экипажа — от 410 до 680 человек. Сколько человек было на борту Москвы во время удара, неизвестно. Сейчас оккупанты проводят поисковые работы на месте затопления своего флагмана.

Россия напала на Украину 24 февраля. 28 апреля — 64-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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