Могут наносить удары по Украине. В операционной зоне Черного моря находятся около 20 боевых кораблей РФ — Минобороны Британии

28 апреля, 08:57
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Россия наносит удары по украинским городам с моря (Фото:Минобороны РФ/Facebook)

Россия наносит удары по украинским городам с моря (Фото:Минобороны РФ/Facebook)

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На данный момент в операционной зоне Черного моря находятся около 20 кораблей Черноморского флота России, включая подводные лодки, сообщили в Минобороны Британии.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

Там отметили, что несмотря на потери десантного корабля Саратов и крейсера Москва, Черноморский флот России сохраняет способность наносить удары по украинским и береговым целям.

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В то же время, Россия ничем не может заменить уничтоженный крейсер.

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«Пролив Босфор остается закрытым для всех нетурецких военных кораблей, из-за чего Россия не может заменить свой потерянный крейсер Москва в Черном море», — резюмировали в британском оборонном ведомстве.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1519542694200188928

13 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль получил серьезные повреждения. Вечером следующего дня в Минобороны России признали, что крейсер Москва пошел ко дну.

16 апреля минобороны РФ опубликовало видео встречи главнокомандующего ВМФ с «моряками крейсера», которых якобы удалось эвакуировать. Часть ролика получилась без звука. Издание The Insider насчитало на видео около 100 моряков. При этом численность экипажа — от 410 до 680 человек. Сколько человек было на борту Москвы во время удара, неизвестно. Сейчас оккупанты проводят поисковые работы на месте затопления своего флагмана.

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Россия напала на Украину 24 февраля. 28 апреля — 64-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

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22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Черное море Черноморский флот РФ Война России против Украины Крейсер Москва

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