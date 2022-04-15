В Украину вернулись 870 тысяч украинских беженцев, ежедневно границу пересекают 30 тысяч человек — ООН
Часть украинцев, которые покинули страну из-за полномасштабного вторжения России, возвращаются домой (Фото:Leonhard Foeger/Reuters)
870 тысяч украинскихбеженцев, которые покинули Украину после начала полномасштабного вторжения России, уже вернулись домой.
Война России против Украины — главные события 15 апреля
Такие данные по состоянию на 14 апреля обнародовали в ООН.
По данным организации, ежедневно границу в направлении Украины пересекают около 30 тысяч человек.
В то же время отмечается, что массовое возвращение украинцев может усугубить проблемы гуманитарного характера внутри Украины.
«Это неизбежно создаст новые проблемы для гуманитарного реагирования на кризис, поскольку людям потребуется поддержка для реинтеграции в свои сообщества или поиска подходящих принимающих сообществ, если возвращение в свои дома невозможно или нецелесообразно», — пояснили там.
По последним данным ООН, около 5 миллионов украинцев выехали за границу, около 10 млн человек являются внутренне перемещенными лицами.
Россия напала на Украину 24 февраля. 15 апреля — 51-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.
На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.
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