В Украину вернулись 870 тысяч украинских беженцев, ежедневно границу пересекают 30 тысяч человек — ООН 15 апреля, 08:40 Цей матеріал також доступний українською Часть украинцев, которые покинули страну из-за полномасштабного вторжения России, возвращаются домой (Фото:Leonhard Foeger/Reuters)

870 тысяч украинскихбеженцев, которые покинули Украину после начала полномасштабного вторжения России, уже вернулись домой.

Война России против Украины — главные события 15 апреля

Такие данные по состоянию на 14 апреля обнародовали в ООН.

По данным организации, ежедневно границу в направлении Украины пересекают около 30 тысяч человек.

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В то же время отмечается, что массовое возвращение украинцев может усугубить проблемы гуманитарного характера внутри Украины.

«Это неизбежно создаст новые проблемы для гуманитарного реагирования на кризис, поскольку людям потребуется поддержка для реинтеграции в свои сообщества или поиска подходящих принимающих сообществ, если возвращение в свои дома невозможно или нецелесообразно», — пояснили там.

По последним данным ООН, около 5 миллионов украинцев выехали за границу , около 10 млн человек являются внутренне перемещенными лицами.

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Россия напала на Украину 24 февраля. 15 апреля — 51-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.



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