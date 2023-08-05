Производитель дронов рассказал, сколько нужно беспилотников-разведчиков украинской армии 5 августа, 09:11 Украинский военный управляет FPV-дроном во время учений в Донецкой области, 24 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Игорь Криничко — глава наблюдательного совета ООО Научно-производственная компания Skyassist, которое в мае представило беспилотник Sirko, — рассказал Radio NV, сколько беспилотников-разведчиков нужно украинской армии.

«Я могу примерно понимать, что на сегодня, (очень-очень примерно) 50−60 тысяч такого класса машин нужно фронту немедленно. Причем надо понимать: все равно задача любого такого разведчика — это прежде всего сохранение жизни солдата, потому что машина рискует своей жизнью, машина летит туда и дает какую-то информацию, а не человек идет», — сказал Криничко Radio NV.

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По его словам, у Skyassist уже начала работать одна производственная линия из трех, каждая из них позволяет делать примерно 800−1000 беспилотников в месяц.

Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью NV заявлял, что нынешняя цель украинской Армии дронов — увеличить количество дронов украинского производства на фронте в сотни раз.

«Мы не можем раскрывать потребности Сил безопасности и обороны, ведь это вопрос обороноспособности нашего государства. Но, конечно, речь идет о тысячах беспилотников. Нам нужны БПЛА для выполнения различных задач, включая: разведку, наблюдение, наведение огня, доставку грузов, выполнение гуманитарных задач и другие. Количество беспилотников, которые нужны ВСУ, зависит от конкретной задачи и условий операции», — отметил также Федоров.

По словам военного и волонтера Юрия Касьянова, Украина начала отставать в производстве и применении беспилотников от России. Он связал это с тем, что в Украине сейчас около 200 производителей дронов, которые производят похожие по задачам, но разные в управлении дроны, тогда как необходимо масштабировать производство лишь нескольких базовых моделей.