Минус три вертолета и почти 600 оккупантов. Генштаб ВСУ обновил данные о суточных потерях войск РФ в Украине 9 января, 08:26 Уничтоженная ВСУ техника оккупационных войск РФ (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 111 760 своих военных, за минувшие сутки — 590.

Такие данные по состоянию на утро понедельника, 9 января, обнародовал Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Также оккупанты лишились более 20 000 единиц техники, среди них:

Видео дня

Танки — 3080 ( +11)

+11) Боевые бронированные машины — 6147 ( +17)

+17) Артиллерийские системы — 2069 ( +4)

+4) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 434 ( +3)

РСЗО) — 434 +3) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 217 ( +0)

ПВО) — 217 +0) Самолеты — 285 ( +0)

+0) Вертолеты — 275 ( +3)

+3) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1856(+7)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1856(+7) Крылатые ракеты — 723 ( +0)

+0) Корабли/катера — 16 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 4809 ( +8)

+8) Специальная техника — 183 ( +0)

Россия напала на Украину 24 февраля 2022 года. 9 января — 320-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты. С октября РФ также бьет по украинским городам дронами-камикадзе иранского производства.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

На данный момент российскими оккупантами захвачены часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областей.

ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области.

С октября войска РФ также начали атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине, оставляя жителей городов без света, воды и тепла.