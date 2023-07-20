Сколько российских артиллерийских систем в месяц должна уничтожать Украина — военный эксперт

20 июля, 20:05
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Гаубицы, переданные вагнеровцами российским регулярным войскам (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Гаубицы, переданные вагнеровцами российским регулярным войскам (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Radio NV рассказал, сколько российских артиллерийских систем в месяц должна уничтожать Украина, чтобы Россия не успевала их восстанавливать.

«Они, конечно, собирают артиллерийские и САУ, и буксируемые пушки. Они еще, так сказать, закупают на мировых рынках, им до сих пор еще поставки старого советского вооружения идут и из Китая через третьи страны. То есть, собирают старое советское. Это те же Д-20, Д-30, те же САУ. То есть, они подбирают. Я бы не сказал, что вот 500 стволов в месяц. Нам надо доводить где-то до тысячи в месяц уничтожения стволов, чтобы у них началось уменьшение количества стволов. Они могут их производить», — сказал Свитан в эфире Radio NV.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=rX6n9Vv5MBM&t=1s

С начала полномасштабного вторжения потери россиян превысили 240 тысяч военных, за прошлые сутки были ликвидированы 530 российских оккупантов.

Также Россия потеряла

  • танков — 4129  (+6) ед,
  • боевых бронированных машин — 8065  (+6) ед,
  • артиллерийских систем — 4592 (+19) ед,
  • РСЗО — 692  (+3) ед,
  • средств ПВО — 433  (+3) ед,
  • самолетов — 315  (+0) ед,
  • вертолетов — 310  (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3918  (+33) ед,
  • крылатых ракет — 1293  (+14),
  • кораблей / катеров — 18  (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7134  (+29) ед,
  • специальной техники — 685  (+2).
Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Артиллерия Война в Украине Российско-украинская война Гаубицы Война России против Украины радио NV Роман Свитан

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