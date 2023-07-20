Сколько российских артиллерийских систем в месяц должна уничтожать Украина — военный эксперт
Гаубицы, переданные вагнеровцами российским регулярным войскам (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)
Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Radio NV рассказал, сколько российских артиллерийских систем в месяц должна уничтожать Украина, чтобы Россия не успевала их восстанавливать.
«Они, конечно, собирают артиллерийские и САУ, и буксируемые пушки. Они еще, так сказать, закупают на мировых рынках, им до сих пор еще поставки старого советского вооружения идут и из Китая через третьи страны. То есть, собирают старое советское. Это те же Д-20, Д-30, те же САУ. То есть, они подбирают. Я бы не сказал, что вот 500 стволов в месяц. Нам надо доводить где-то до тысячи в месяц уничтожения стволов, чтобы у них началось уменьшение количества стволов. Они могут их производить», — сказал Свитан в эфире Radio NV.
С начала полномасштабного вторжения потери россиян превысили 240 тысяч военных, за прошлые сутки были ликвидированы 530 российских оккупантов.
Также Россия потеряла
- танков — 4129 (+6) ед,
- боевых бронированных машин — 8065 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 4592 (+19) ед,
- РСЗО — 692 (+3) ед,
- средств ПВО — 433 (+3) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3918 (+33) ед,
- крылатых ракет — 1293 (+14),
- кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7134 (+29) ед,
- специальной техники — 685 (+2).