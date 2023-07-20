Сколько российских артиллерийских систем в месяц должна уничтожать Украина — военный эксперт 20 июля, 20:05 Гаубицы, переданные вагнеровцами российским регулярным войскам (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Radio NV рассказал, сколько российских артиллерийских систем в месяц должна уничтожать Украина, чтобы Россия не успевала их восстанавливать.

«Они, конечно, собирают артиллерийские и САУ, и буксируемые пушки. Они еще, так сказать, закупают на мировых рынках, им до сих пор еще поставки старого советского вооружения идут и из Китая через третьи страны. То есть, собирают старое советское. Это те же Д-20, Д-30, те же САУ. То есть, они подбирают. Я бы не сказал, что вот 500 стволов в месяц. Нам надо доводить где-то до тысячи в месяц уничтожения стволов, чтобы у них началось уменьшение количества стволов. Они могут их производить», — сказал Свитан в эфире Radio NV.

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С начала полномасштабного вторжения потери россиян превысили 240 тысяч военных, за прошлые сутки были ликвидированы 530 российских оккупантов.

Также Россия потеряла

танков — 4129 ( +6) ед,

+6) ед, боевых бронированных машин — 8065 ( +6) ед,

+6) ед, артиллерийских систем — 4592 ( +19) ед,

+19) ед, РСЗО — 692 ( +3) ед,

+3) ед, средств ПВО — 433 ( +3) ед,

+3) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 310 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 3918 ( +33) ед,

+33) ед, крылатых ракет — 1293 ( +14),

+14), кораблей / катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 7134 ( +29) ед,

+29) ед, специальной техники — 685 ( +2).