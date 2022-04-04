Больше всего — из Луганской области. За день эвакуировали почти 2700 человек — Верещук

4 апреля, 00:12
Цей матеріал також доступний українською
Люди стоят в очереди за гуманитарной помощью в Мариуполе под наблюдением российского оккупанта, 23 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Люди стоят в очереди за гуманитарной помощью в Мариуполе под наблюдением российского оккупанта, 23 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

По гуманитарных коридорах в воскресенье, 3 апреля, были эвакуированы 2694 человека. Почти 1 500 из них — из Луганской области

Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук во время брифинга.

Война России против Украины — главные события 3 апреля

Видео дня

Так, из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного и Кременной удалось вывезти 1467 человек. Из Мариуполя в Бердянск 469 человек добрались на собственном транспорте. Из Бердянска в Запорожье на  эвакуационных автобусах эвакуировали 408 мариупольцев.

Верещук рассказала, что сегодня смогли пройти блокпосты автобусы, которые со вчерашнего дня удерживались военными под Васильевкой. 350 человек из Мариуполя и Бердянска в ближайшее время прибудут в Запорожье.

Читайте также:
«И голод пережила в 1933 году, и в 1941 году прожила войну, но такого не видела». Эвакуированная женщина рассказывает о пережитом в «горячей точке»

Также в Мангуш доехали семь автобусов в сопровождении делегации Международного комитета Красного креста, которым РФ согласовала возможность заезда в Мариуполь еще 1 апреля, добавила она. Переговоры о продолжении движения в понедельник, 4 апреля, продолжаются.

Редактор: Катерина Денисова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь Эвакуация Луганская область Ирина Верещук Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X