Больше всего — из Луганской области. За день эвакуировали почти 2700 человек — Верещук 4 апреля, 00:12 Цей матеріал також доступний українською Люди стоят в очереди за гуманитарной помощью в Мариуполе под наблюдением российского оккупанта, 23 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

По гуманитарных коридорах в воскресенье, 3 апреля, были эвакуированы 2694 человека. Почти 1 500 из них — из Луганской области



Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук во время брифинга.

Война России против Украины — главные события 3 апреля

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Так, из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного и Кременной удалось вывезти 1467 человек. Из Мариуполя в Бердянск 469 человек добрались на собственном транспорте. Из Бердянска в Запорожье на эвакуационных автобусах эвакуировали 408 мариупольцев.

Верещук рассказала, что сегодня смогли пройти блокпосты автобусы, которые со вчерашнего дня удерживались военными под Васильевкой. 350 человек из Мариуполя и Бердянска в ближайшее время прибудут в Запорожье.

Также в Мангуш доехали семь автобусов в сопровождении делегации Международного комитета Красного креста, которым РФ согласовала возможность заезда в Мариуполь еще 1 апреля, добавила она. Переговоры о продолжении движения в понедельник, 4 апреля, продолжаются.



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