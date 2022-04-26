Россия привела в полную боевую готовность войска в Приднестровье — Генштаб

26 апреля, 19:21
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Украинские военные (Фото:93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook)

Украинские военные (Фото:93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook)

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В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 вторника, 26 апреля, на 62-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

Главное из сводки Генштаба в Facebook:

  • противник ведет наступление на востоке Украины, его главная цель — окружить и разгромить украинских защитников, установить контроль над Донецкой и Луганской областями и обеспечить сухопутный коридор в оккупированный Крым. Россия продолжает ракетно-бомбовые удары по военной и гражданской инфраструктуре Украины;
  • на Слобожанском направлении оккупанты продолжают частично блокировать Харьков и обстреливать его. На Изюмском направлении вражеские подразделения при поддержке артиллерии ведут наступление в направлении Барвенково;
  • в пограничных с Украиной районах Белгородской области расположены полевые лагеря для восстановления боеспособности и подготовки российских подразделений. По данным Генштаба, возле границы Украины находятся до пяти батальонных тактических групп врага;
  • на Донецком направлении оккупанты ведут активные действия почти по всей линии столкновения, их основные усилия направлены на взятие под контроль Рубежного, Попасной и Марьинки;
  • на Северодонецком направлении в сторону Кременной россияне перебросили до танкового батальона и понтонно-мостовое подразделение;
  • оккупанты наращивают группировку войск, чтобы развить наступление в направлении Лимана, не прекращают артиллерийские обстрелы и авиаудары по Мариуполю и продолжают блокировать защитников города в районе завода Азовсталь;
  • на Южнобугском и Таврийском направлении противник удерживает занятый рубеж, на отдельных направления безуспешно пытается улучшить тактические положение и обстреливает позиции украинских войск;
  • в оккупированном Россией Приднестровье подразделения российских войск приведены в полную боевую готовность, силовые структуры перевели на усиленный режим несения службы;
  • на Волынском, Полесском и Северском направлениях белорусские военные усиливают охрану участка украинско-белорусской границы.
Видео дня
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/303378655308553
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Приднестровье Война на Донбассе Война России против Украины Генштаб ВСУ

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